Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц высказался о разговоре с форвардом команды Константином Тюкавиным.

Сандро Шварц globallookpress.com

«У нас сразу после возвращения был разговор с Тюкавиным. Я ему открыто сказал, что не могу относиться к нему так, как относился четыре года назад. У него другой статус. Не стоит что-то сравнивать.

Четыре недели позади, мы прививаем динамовский ДНК. В матче с ЦСКА вы это увидите», — приводит слова Шварца « Спорт-Экспресс ».

Напомним, что Шварц летом вернулся на пост наставника «Динамо», сменив в этой роли Ролана Гусева. В матче первого тура нового сезона команду ждет дерби с ЦСКА.