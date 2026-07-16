Бывший полузащитник сборной Германии Бастиан Швайнштайгер прокомментировал победу Аргентины над Англией (2:1) в полуфинале чемпионата мира 2026 года.

Бастиан Швайнштайгер globallookpress.com

По мнению экс-футболиста, англичане уверенно провели первую половину встречи, однако после перерыва начали уступать сопернику в интенсивности, чем аргентинцы сумели воспользоваться.

«В первом тайме Англия держала Аргентину под контролем. Но затем силы у них иссякли. Аргентинцы это сразу почувствовали, начали оказывать всё больше давления и перевернули игру.

Переход англичан на схему с пятью защитниками был логичным решением, но вот их пассивность — нет. Кто перестаёт смело обороняться впереди против Аргентины, того просто раздавят. Ну а что касается Месси? Ещё один финал чемпионата мира — для него это значит всё», — написал Швайнштайгер в соцсетях.

В финале мирового первенства сборная Аргентины встретится с Испанией. Решающий матч турнира состоится 19 июля. Начало встречи — в 22:00 мск.