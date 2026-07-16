Полузащитник сборной Аргентины Леандро Паредес прокомментировал победу над Англией (2:1) в полуфинале ЧМ-2026 и выход национальной команды в решающий матч турнира.

Леандро Паредес globallookpress.com

«Мы провели очень качественный матч. Самое главное, что нам снова удалось выйти в финал. У нашей сборной очень сильный дух. Мы снова доказали это. Эта команда всегда сражается до самого конца», — приводит слова Паредеса TyC Sports.

Аргентинцы сумели добиться волевой победы, уступая по ходу встречи, и обеспечили себе место в финале мирового первенства. В матче за титул команда Лионеля Скалони встретится со сборной Испании. Финал состоится 19 июля.