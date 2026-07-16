Бывший нападающий «Баварии» Томас Мюллер раскритиковал действия сборной Англии в полуфинальном матче чемпионата мира против Аргентины, завершившемся победой южноамериканской команды со счётом 2:1.

Томас Мюллер globallookpress.com

Англичане вышли вперёд на 55-й минуте благодаря точному удару полузащитника Энтони Гордона и удерживали преимущество до 85-й минуты, однако в концовке аргентинцы сумели перевернуть ход встречи и вырвали путёвку в финал.

«Я не могу поверить и понять, как Англия провела этот матч после своего гола... Я не понимаю, как они позволили Аргентине подавать одну подачу за другой в идеальных позициях для навесов... Я не могу этого понять», — приводит слова Мюллера The Touchline.

В матче за третье место сборная Англии встретится с Францией, а Аргентина в финале мирового первенства сыграет против Испании.