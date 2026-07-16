Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высоко оценил игру нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси после матча 1/2 финала ЧМ-2026 против сборной Англии (2:1).
«Друзья, есть предложение после этого чемпионата мира отдать на вечное хранение "Золотой мяч" этому гениальному футболисту. Вы все прекрасно знаете кому. Лионель Месси! Но это просто фантастика, что он творит в своём возрасте. Ребята, как вы ещё умудряетесь… Блин, сделайте какой-то отдельный "Золотой мяч", отдельный нужно делать.
Ну это просто гений, гений, гений, гений, гений!» — сказал Мостовой в видео в своём телеграм-канале.
Месси отдал 2 ассиста в матче против Англии, сделав результативные передачи на голы Энцо Фернандеса на 85-й минуте и Лаутаро Мартинеса на 90+2-й минуте. После этого матча Лионель стал лучшим бомбардиром ЧМ-2026, опередив Килиана Мбаппе.
Сборная Аргентины вышла в финал ЧМ-2026, где сыграет против сборной Испании 19-го июля в 22:00 мск.