Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высоко оценил игру нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси после матча 1/2 финала ЧМ-2026 против сборной Англии (2:1).

Лионель Месси — нападающий сборной Аргентины globallookpress.com

«Друзья, есть предложение после этого чемпионата мира отдать на вечное хранение "Золотой мяч" этому гениальному футболисту. Вы все прекрасно знаете кому. Лионель Месси! Но это просто фантастика, что он творит в своём возрасте. Ребята, как вы ещё умудряетесь… Блин, сделайте какой-то отдельный "Золотой мяч", отдельный нужно делать.

Ну это просто гений, гений, гений, гений, гений!» — сказал Мостовой в видео в своём телеграм-канале.

Месси отдал 2 ассиста в матче против Англии, сделав результативные передачи на голы Энцо Фернандеса на 85-й минуте и Лаутаро Мартинеса на 90+2-й минуте. После этого матча Лионель стал лучшим бомбардиром ЧМ-2026, опередив Килиана Мбаппе.

Сборная Аргентины вышла в финал ЧМ-2026, где сыграет против сборной Испании 19-го июля в 22:00 мск.