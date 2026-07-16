Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал разговоры о том, что национальной команде якобы помогают на пути к победе на чемпионате мира. Ранее в полуфинале мундиаля аргентинцы победили Англию 2:1.

Лионель Месси globallookpress.com

«Нет, это безумие. Посмотрите, чего мы добились. Пять финалов подряд, два финала чемпионата мира подряд. Последние четыре года мы были лучшей командой. Эта сборная доказала, что на поле нам ничего не достаётся просто так. Мы играем с гордостью, сердцем и показываем свой футбол. Сегодня мы сумели совершить камбэк. Я счастлив и горжусь нашей командой», — заявил Месси The Touchline.

В финале мирового первенства сборная Аргентины встретится с Испанией. Решающий матч турнира состоится 19 июля.