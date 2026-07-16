Нападающий сборной Аргентины Лаутаро Мартинес поделился эмоциями после победного гола в полуфинальном матче чемпионата мира против Англии, который завершился победой действующих чемпионов со счётом 2:1.

Лаутаро Мартинес globallookpress.com

«Это так важно для меня. Это действительно так важно... Я всегда мечтал забить этот гол, ещё с тех пор, как папа купил мне мои первые футбольные бутсы», — приводит слова Мартинеса The Touchline.

Благодаря этой победе сборная Аргентины вышла в финал чемпионата мира, где встретится с командой Испании. Решающий матч турнира состоится в воскресенье, 19 июля, начало — в 22:00 мск.