Миланский «Интер» проявляет интерес к полузащитнику «Манчестер Сити» Матео Ковачичу, сообщает известный журналист Экрем Конур.

Матео Ковачич globallookpress.com

32‑летний хавбек выступал за нерадзурри с 2013 по 2015 год и не против снова оказаться в Серии А.

Также на Ковачича претендуют клубы Бундеслиги и АПЛ.

За «Ман Сити» хорват играет с 2023 года, перебравшись из «Челси» за 29 млн евро, а его контракт действует ещё год.

В прошлом сезоне из‑за тяжёлой травмы он сыграл всего 9 матчей и сделал 1 ассист. Сейчас его рыночная цена составляет 10 млн евро.