Итальянский тренер Антонио Конте высоко оценил выступление капитана сборной Аргентины Лионеля Месси на ЧМ-2026.

Антонио Конте globallookpress.com

Специалист отметил, что 39-летний форвард вновь сумел превзойти ожидания и приехал на турнир в отличной форме.

«В свои 39 лет Лионель всё ещё играет важную роль в национальной команде. Он обладает невероятной способностью занимать правильную позицию. Лео первым понимает, что происходит на поле», — сказал Конте Gazzetta dello Sport.

Сборная Аргентины с Месси в составе вышла в финал мирового первенства, где встретится с Испанией.