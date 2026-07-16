Экс-футболист сборной Швеции Златан Ибрагимович высказался о поражении Англии от Аргентины (1:2) в полуфинале ЧМ-2026.

Златан Ибрагимович globallookpress.com

«Могу я спросить: сколько раз Англия одолела настоящую команду? Вчера они сыграли против такой на большом турнире. Победа в матче с Норвегией — при всём уважении к Норвегии — не победа над настоящей командой, но такой является Аргентина. Поэтому — да, Англия показала свой боевой дух, свой характер. Однако давайте будем честны, они не обыгрывали настоящую команду.

Вы можете начать говорить, когда вы сделали это, но я знаю английскую прессу: они любят сплетничать, любят пропаганду, любят раскручивать их, делать их великими. Вчерашний день стал проверкой реальности. В этой игре есть разные уровни, вот в чём дело. Посмотрите в зеркало и спросите себя: насколько вы хороши?» — приводит слова Ибрагимовича ESPN.

Напомним, что теперь Англия в матче за третье место сыграет против Франции, а Аргентине в финале будет противостоять Испания.