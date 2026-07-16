Нападающий сборной Англии Энтони Гордон высказался о поражении от Аргентины (1:2) в полуфинале ЧМ-2026.

Энтони Гордон globallookpress.com

«Я годами наблюдал за тем, как Месси создает игру "Барселоны". Сегодня я убедился в том, что он гораздо лучше, чем я думал. Разочарован, что Англия покидает турнир. Но в любом случае чемпионат выиграет тот, кто страстно любит Барселону», — приводит слова Гордона журналист Микель Бласкес.

Напомним, что теперь Англия в матче за третье место сыграет против Франции, а Аргентине в финале будет противостоять Испания.