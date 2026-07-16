Завершились три матча первого отборочного раунда Лиги конференций.

Казахстанский «Елимай» на своем поле не смог обыграть армянский «Алашкерт» — 2:2, 5:6 по пенальти.

Момо Туре вывел вперед гостей на 4-й минуте. Акмал Бахтияров уже на 11-й минуте сравнял счет.

В дополнительное время мяч Хрвое Илича с пенальти на 96-й минуте вывел вперед уже «Елимай», но автогол Игора Габриэля в самой концовке перевел матч в серию пенальти, где сильнее оказалась команда из Армении — 6:5.

Первая встреча завершилась вничью — 1:1.

В параллельных встречах финский «Ильвес» обыграл «Дифферданж» из Люксембурга со счетом 3:1, а эстонский «Пайде» забил три безответных мяча в ворота литовского «Хегельманна» — 3:0.

Таким образом, помимо «Елимая» в следующий раунд прошли «Ильвес» и «Пайде».