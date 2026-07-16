Завершились две ответные игры первого квалификационного раунда Лиги конференций.

«Калью» вырвал ничью в гостевом матче против североирландского «Линфилда» — 2:2.

Голами в составе гостей отметились Александр Мусолитин (27') и Михаил Орлов (90+2'). У хозяев отличились Итан МакГи (11') и Киран Оффорд (49').

«Калью» выиграл противостояние с общим счетом 3:2 благодаря минимальной победе в первой встрече.

В параллельной встрече минское «Динамо» оказалось сильнее «Силекса» из Северной Македонии — 1:0, 6:5 по пенальти

Единственный гол в матче забил Евгений Малашевич на 16-й минуте встречи, после чего команды дошли до послематчевых пенальти, где удачливее оказались футболисты из Беларуси.

Минчанам удалось взять реванш за поражение в первом матче и выйти в следующий отборочный раунд турнира.