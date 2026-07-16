Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался о возможном переходе форварда москвичей Дмитрия Воробьева в «Краснодар».
«Если за Воробьева предложили хорошие деньги, то почему бы его не продать. Тяжело удержать футболиста, который хочет новый контракт, много денег. Если договориться не смогли, то надо отдавать. Хотя всегда с любым футболистом можно договориться. Но это уже совсем другая история.
Думаю, "Локомотив" найдёт форварда на замену. Кого-то купят или возьмут из молодёжной команды. Немного тревожно, но "Локомотив" уже доказывал, что не теряет в качестве, когда футболисты их покидают. Понятно, что максимального результата команде будет добиться тяжело, но в остальном "Локомотив" будет нас радовать.
Что касается "Краснодара", то они сейчас набирают игроков с российским паспортом. Но хочется спросить: "А где свои воспитанники?" Наверное, скоро подрастут и будут играть за Краснодар», — цитирует Булыкина « Советский спорт ».
В прошлом сезоне Воробьев принял участие в 34 матчах во всех турнирах, в которых забил 12 мячей и отдал семь результативных передач.