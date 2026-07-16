Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался о возможном переходе форварда москвичей Дмитрия Воробьева в «Краснодар».

Дмитрий Булыкин globallookpress.com

«Если за Воробьева предложили хорошие деньги, то почему бы его не продать. Тяжело удержать футболиста, который хочет новый контракт, много денег. Если договориться не смогли, то надо отдавать. Хотя всегда с любым футболистом можно договориться. Но это уже совсем другая история.

Думаю, "Локомотив" найдёт форварда на замену. Кого-то купят или возьмут из молодёжной команды. Немного тревожно, но "Локомотив" уже доказывал, что не теряет в качестве, когда футболисты их покидают. Понятно, что максимального результата команде будет добиться тяжело, но в остальном "Локомотив" будет нас радовать.

Что касается "Краснодара", то они сейчас набирают игроков с российским паспортом. Но хочется спросить: "А где свои воспитанники?" Наверное, скоро подрастут и будут играть за Краснодар», — цитирует Булыкина « Советский спорт ».

В прошлом сезоне Воробьев принял участие в 34 матчах во всех турнирах, в которых забил 12 мячей и отдал семь результативных передач.