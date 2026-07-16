«Астана» на своем поле уступила «Динамо Сити» из Тираны — 1:4 после дополнительного времени.

Хозяева открыли счет после гола Бауржана Исламхана с пенальти на 23-й минуте. Кипрас Казуколовас на старте второго тайма оставил «Астану» в меньшинстве, после чего забивали исключительно гости — Бруно Дита с пенальти (50'), Хекуран Бериша (62'), Лоренсо Вила (93') и Мустафа Кома (120+4').

Результат матча

Астана Астана 1:4 FC Dinamo City Лига конференций. Квалификация

1:0 Бауыржан Исламхан 24' пен. 1:1 Bruno Dita 50' пен. 1:2 Hekuran Berisha 62' 1:3 Lorenco Vila 93' 1:4 Mustapha Koma 120+4'

Астана: Карло Бартолец ( Иван Миладинович 89' ), Ян Вороговский, Марин Томасов, Иван Башич ( Абзал Бейсебеков 54' ), Бауыржан Исламхан ( Александр Меркель 53' ), Рамазан Каримов ( Станислав Басманов 76' ), Josip Condric, Kipras Kazukolovas, Branimir Kalaica, Dinmukhamed Karaman ( Ннамди Аханону 106' ), Maksat Abraev ( Дмитрий Шомко 54' )

FC Dinamo City: Насер Алийи, Eridon Qardaku ( Mustapha Koma 77' ), Hekuran Berisha ( Florenc Farruku 104' ), Klevi Qefalija, Malomo Taofeeq Ayodeji ( Flamur Ruci 70' ), Lorenco Vila, Isi Manellari, Fabjan Perndreca ( Erion Hoxhallari 91' ), Bruno Dita, Ysni Ismaili, Aldo Teqja

Жёлтые карточки: Kipras Kazukolovas 33', Карло Бартолец 65', Рамазан Каримов 68', Абзал Бейсебеков 107', Branimir Kalaica 111' — Lorenco Vila 22', Ysni Ismaili 22', Fabjan Perndreca 82', Mustapha Koma 86', Isi Manellari 105'

Красная карточка: Kipras Kazukolovas 49' (Астана)