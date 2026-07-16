«Астана» на своем поле уступила «Динамо Сити» из Тираны — 1:4 после дополнительного времени.
Хозяева открыли счет после гола Бауржана Исламхана с пенальти на 23-й минуте. Кипрас Казуколовас на старте второго тайма оставил «Астану» в меньшинстве, после чего забивали исключительно гости — Бруно Дита с пенальти (50'), Хекуран Бериша (62'), Лоренсо Вила (93') и Мустафа Кома (120+4').
Результат матча
АстанаАстана1:4FC Dinamo CityЛига конференций. Квалификация
1:0 Бауыржан Исламхан 24' пен. 1:1 Bruno Dita 50' пен. 1:2 Hekuran Berisha 62' 1:3 Lorenco Vila 93' 1:4 Mustapha Koma 120+4'
Астана: Карло Бартолец (Иван Миладинович 89'), Ян Вороговский, Марин Томасов, Иван Башич (Абзал Бейсебеков 54'), Бауыржан Исламхан (Александр Меркель 53'), Рамазан Каримов (Станислав Басманов 76'), Josip Condric, Kipras Kazukolovas, Branimir Kalaica, Dinmukhamed Karaman (Ннамди Аханону 106'), Maksat Abraev (Дмитрий Шомко 54')
FC Dinamo City: Насер Алийи, Eridon Qardaku (Mustapha Koma 77'), Hekuran Berisha (Florenc Farruku 104'), Klevi Qefalija, Malomo Taofeeq Ayodeji (Flamur Ruci 70'), Lorenco Vila, Isi Manellari, Fabjan Perndreca (Erion Hoxhallari 91'), Bruno Dita, Ysni Ismaili, Aldo Teqja
Жёлтые карточки: Kipras Kazukolovas 33', Карло Бартолец 65', Рамазан Каримов 68', Абзал Бейсебеков 107', Branimir Kalaica 111' — Lorenco Vila 22', Ysni Ismaili 22', Fabjan Perndreca 82', Mustapha Koma 86', Isi Manellari 105'
Красная карточка: Kipras Kazukolovas 49' (Астана)
«Динамо Сити» выиграл противостояние с общим счетом 4:2 и вышел в следующий раунд Лиги конференций. Первый матч завершился победой «Астаны» со счетом 0:1.