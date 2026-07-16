Словенский клуб «Алюминий» примет молдавский «Шериф» в ответном матче первого раунда квалификации Лиги Европы. Игра состоится 16 июля в 21:00 мск. В этом анонсе расскажем, где смотреть игру.

Несмотря на нулевую ни чью в первом матче, «Шериф» является фаворитом пары. Букмекеры дают хорошие шансы команде на проход в следующий раунд.

В прошлой игре молдавский коллектив создал немало моментов, благодаря чему мог неоднократно выйти вперед. Возможно, что сегодня «Шериф» все же сможет реализовать свое преимущество. В конце концов, «желто-черные» явно опытнее своего соперника.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Букмекеры дают 4.20 на победу «Алюминия» и 1.90 на победу «Шерифа», за 2.70 и 1.40 можно поставить на проход команд во второй раунд.

На сайте LiveSport.Ru есть прогноз от экспертов редакции с коэффициентом 1.92.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Алюминий» — «Шериф» смотрите на LiveCup.Run.