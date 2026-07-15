Завершились два ответных матча 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.
В одной из встреч «Шемрок» разгромил «Флориану» со счетом 5:1.
У хозяев поля дублем отметился Джон Макговерн, отличившись на 29-й и 48-й минутах встречи.
Еще по голу записали на свой счет Ли Грейс на 7-й минуте, Грэм Бурк на 61-й и Джек Бирн на 74-й минуте.
Единственный гол в составе «Флорианы» забил Томислав Гудель на 13-й минуте.
Результат матча
По сумме двух встреч «Шемрок» (0:2 и 5:1) пробился во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов. «Флориана» завершила свое выступление на турнире.
В параллельном матче «Ларн» одолел «Тре Фиори» со счетом 2:1.
Единственный гол у гостей забил Пьетро Менгуччи на 11-й минуте.
В составе «Ларна» голами отметились Мэтт Ридли на 25-й минуте и Дэн Бент на 69-й минуте с пенальти.
По итогам этого противостояния «Ларн» (1:0 и 2:1) пробился в следующий раунд квалификации Лиги чемпионов.