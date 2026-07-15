Завершились два ответных матча 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.

«Шемрок»
«Шемрок» globallookpress.com

В одной из встреч «Шемрок» разгромил «Флориану» со счетом 5:1.

У хозяев поля дублем отметился Джон Макговерн, отличившись на 29-й и 48-й минутах встречи.

Еще по голу записали на свой счет Ли Грейс на 7-й минуте, Грэм Бурк на 61-й и Джек Бирн на 74-й минуте.

Единственный гол в составе «Флорианы» забил Томислав Гудель на 13-й минуте.

Результат матча

Шэмрок РоверсДублинШэмрок Роверс5:1ФлорианаФлорианаЛига чемпионов. Квалификация
1:0 Ли Грэйс 7' 1:1 Tomislav Gudelj 13' 2:1 John McGovern 29' 3:1 John McGovern 48' 4:1 Грэм Бурк 61' 5:1 Джек Бирн 74'
Шэмрок Роверс:  Эдвард Макгинти,  Ли Грэйс,  Роберто Лопес,  Джейк Мулрани (Тунмисе Собовале 65'),  Дилан Уоттс (Connor Malley 77'),  Джек Бирн,  Адам Бреннан,  Грэм Бурк (Майкл Нунан 77'),  Cory O'Sullivan,  John O'Sullivan (Джонатан Афолаби 77'),  John McGovern (Надж Рази 77')
Флориана:  Майлз Бирман,  Кауан,  Оуэн Спитери,  Карло Лонарделли,  Роберт Мурич,  Мустафа Джа,  Tomislav Gudelj,  Federico Varela,  Alen Kurtalic,  Chapi Romano (Данстан Велла 64'),  Guilherme Cioletti Ferreira da Silva
Жёлтые карточки:  John McGovern 68',  Дилан Уоттс 75',  Надж Рази 82'  —  Данстан Велла 81'

По сумме двух встреч «Шемрок» (0:2 и 5:1) пробился во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов. «Флориана» завершила свое выступление на турнире.

В параллельном матче «Ларн» одолел «Тре Фиори» со счетом 2:1.

Единственный гол у гостей забил Пьетро Менгуччи на 11-й минуте.

В составе «Ларна» голами отметились Мэтт Ридли на 25-й минуте и Дэн Бент на 69-й минуте с пенальти.

По итогам этого противостояния «Ларн» (1:0 и 2:1) пробился в следующий раунд квалификации Лиги чемпионов.