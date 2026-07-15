Завершились два ответных матча 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.

В одной из встреч «Шемрок» разгромил «Флориану» со счетом 5:1.

У хозяев поля дублем отметился Джон Макговерн, отличившись на 29-й и 48-й минутах встречи.

Еще по голу записали на свой счет Ли Грейс на 7-й минуте, Грэм Бурк на 61-й и Джек Бирн на 74-й минуте.

Единственный гол в составе «Флорианы» забил Томислав Гудель на 13-й минуте.

Результат матча Шэмрок Роверс Дублин 5:1 Флориана Лига чемпионов. Квалификация 1:0 Ли Грэйс 7' 1:1 Tomislav Gudelj 13' 2:1 John McGovern 29' 3:1 John McGovern 48' 4:1 Грэм Бурк 61' 5:1 Джек Бирн 74' Шэмрок Роверс: Эдвард Макгинти, Ли Грэйс, Роберто Лопес, Джейк Мулрани ( Тунмисе Собовале 65' ), Дилан Уоттс ( Connor Malley 77' ), Джек Бирн, Адам Бреннан, Грэм Бурк ( Майкл Нунан 77' ), Cory O'Sullivan, John O'Sullivan ( Джонатан Афолаби 77' ), John McGovern ( Надж Рази 77' ) Флориана: Майлз Бирман, Кауан, Оуэн Спитери, Карло Лонарделли, Роберт Мурич, Мустафа Джа, Tomislav Gudelj, Federico Varela, Alen Kurtalic, Chapi Romano ( Данстан Велла 64' ), Guilherme Cioletti Ferreira da Silva Жёлтые карточки: John McGovern 68', Дилан Уоттс 75', Надж Рази 82' — Данстан Велла 81'

Статистика матча 13 Удары в створ 1 7 Удары мимо 4 57 Владение мячом 43 6 Угловые удары 2 8 Офсайды 0 9 Фолы 6

По сумме двух встреч «Шемрок» (0:2 и 5:1) пробился во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов. «Флориана» завершила свое выступление на турнире.

В параллельном матче «Ларн» одолел «Тре Фиори» со счетом 2:1.

Единственный гол у гостей забил Пьетро Менгуччи на 11-й минуте.

В составе «Ларна» голами отметились Мэтт Ридли на 25-й минуте и Дэн Бент на 69-й минуте с пенальти.

По итогам этого противостояния «Ларн» (1:0 и 2:1) пробился в следующий раунд квалификации Лиги чемпионов.