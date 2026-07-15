Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони рассказал, что его команда проявит максимальную самоотдачу в предстоящем полуфинале против Англии и хорошо подготовилась к сопернику.

Лионель Скалони globallookpress.com

«Это матч с тем подтекстом, который мы знаем, — потому что Англия великий соперник. Но я здесь не для того, чтобы подливать масла в огонь. Мои игроки знают, что это полуфинал чемпионата мира. Этого уже достаточно.

Мы хорошо играем в футбол, у нас хорошие игроки и культура — мы никогда не считаем матч проигранным. Чтобы дойти до этой стадии, всегда проходишь через трудности. Полтора месяца назад я бы согласился на полуфинал. Неважно, устали мы или нет — мы очень воодушевлены и хотим дойти до финала. Мы оставим всё до последней капли пота. Завтра отдадим все силы, чтобы выйти в финал», — приводит Mundo Deportivo слова Скалони.

Этот полуфинал намечен на сегодня, 15 июля, в 22:00 (мск). Победитель сыграет в финале 19 июля с Испанией, которая обыграла Францию (2:0).