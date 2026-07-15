Английский вингер Джейдон Санчо имеет рабочие шансы вернуться в дортмундскую «Боруссию», о чем информирует авторитетное немецкое издание Bild.

Джейдон Санчо globallookpress.com

Руководство «шмелей» убеждено, что главный тренер команды Нико Ковач обладает необходимым опытом, чтобы помочь талантливому футболисту реанимировать карьеру и вернуть оптимальные игровые кондиции. Напомним, что этим летом 26-летний англичанин окончательно покинул «Манчестер Юнайтед» и на данный момент пребывает в статусе свободного агента.

По сведениям инсайдеров, представители дортмундцев пока не проводили с Санчо прямых предметных переговоров. Тем не менее боссы немецкого гранда рассматривают подписание игрока как потенциально очень выгодную сделку без трансферных затрат, к которой они могут прибегнуть ближе к закрытию летнего регистрационного окна, если в составе команды по-прежнему будет ощущаться дефицит фланговых атакующих исполнителей.

Кроме того, в офисе «Боруссии» рассчитывают на мощный маркетинговый эффект от этого перехода. Боссы клуба считают, что Санчо способен быстро стать «новым лицом команды» и главным магнитом для болельщиков на трибунах «Сигнал Идуна Парк» после ухода другого звездного форварда — Карима Адейеми.