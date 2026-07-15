Полузащитник «Арсенала» Габриэл Мартинелли может сменить клубную прописку. Об этом сообщает инсайдер Экрем Конур.

Габриэл Мартинелли globallookpress.com

Стало известно, что «Манчестер Юнайтед», «Ньюкасл» и «Бавария» внимательно следят за ситуацией вокруг Мартинелли. Один из этих клубов может оформить трансфер уже этим летом.

К тому же «Рома» и «Ювентус» уже вступили в переговоры с «Арсеналом» по возможному переходу Мартинелли.

Действующий контракт полузащитника с «канонирами» рассчитан до лета 2027-го года. В минувшем сезоне Мартинелли провел за «Арсенал» 49 матчей во всех турнирах, забил 7 голов и сделал 6 голевых передач.