Мадридский «Реал» отверг первое предложение лондонского «Челси» по левому защитнику Альваро Каррерасу.

Альваро Каррерас globallookpress.com

По данным издания Sport.es, «аристократы» предложили за 23‑летнего испанца 25 млн евро, что не устраивает «сливочных», которые оценивают его на 5 млн больше.

Инициатором трансфера является новый главный тренер «Челси» Хаби Алонсо, который остался перед стартом сезона без основного левого защитника после продажи Марка Кукурельи как раз в «Реал».

В прошлом сезоне Каррерас сыграл за «сливочных» 40 матчей, забил в них 2 гола и сделал 3 ассиста. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 50 млн евро.