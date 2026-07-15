Габонский нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг принял решение вернуться в чемпионат Испании. 37-летний форвард покидает французский «Марсель» ради перехода в «Депортиво Ла-Корунья».

По информации спортивного ресурса Footmercato, испанский клуб согласился активировать опцию автоматического выкупа футболиста, которая зафиксирована на отметке 1,5 миллиона евро. Сам опытный игрок линии атаки подпишет с новой командой двухлетний контракт.

Руководство «Марселя» пошло на продажу своего звездного нападающего вынужденно, в связи с жесткой необходимостью существенно сократить общую платежную ведомость. Французский коллектив не сумел квалифицироваться в Лигу чемпионов, из-за чего боссы клуба запустили глобальную программу по снижению внутренних расходов.

Новый главный тренер провансальцев Брюно Женезьо в рамках официальной пресс-конференции прямо подтвердил, что лично был заинтересован в сохранении Обамеянга в обойме, однако текущая финансовая реальность не оставила клубу иного выбора.

В минувшем игровом году габонец продемонстрировал высокую продуктивность, приняв участие в 41 официальном поединке во всех турнирах, в которых сумел записать на свой счет 14 забитых мячей и 10 результативных передач.