Защитник «Црвены Звезды» Наир Тикнизян оценил свою готовность к новому сезону. Ранее сербский клуб в товарищеском матче уступил «Зениту» со счетом 1:3.

Наир Тикнизян globallookpress.com

«Сразу во время сборов всегда непросто, где‑то еще не хватает кондиций, но они для того и нужны, чтобы преодолевать себя. Вот и в матче с "Зенитом" в плане функционала еще было тяжеловато. Но в том числе через такие игры набираешь форму.

Время летит очень быстро — уже год как в команде. Очень рад тому, насколько хорошо меня приняли. Жаль, что в матче с "Зенитом" было не так уж много наших болельщиков, но приятно, что они были», — цитирует Тикнизяна «Матч ТВ».

До перехода в «Црвену Звезду» Тикнизян выступал за «Локомотив».