Миланский «Интер» рассматривает возможность подписания защитника сборной Англии Джона Стоунса, который после ухода из «Манчестер Сити» находится в статусе свободного агента.

Джон Стоунс globallookpress.com

Как сообщает журналист Николо Скира, нерадзурри внимательно следят за ситуацией вокруг 32-летнего футболиста. Сам англичанин рассчитывает заключить контракт сроком до 2029 года и получать около шести миллионов евро за сезон.

Отмечается, что в борьбу за опытного защитника также может включиться туринский «Ювентус».

В минувшем розыгрыше АПЛ Стоунс провёл всего девять матчей за «Манчестер Сити». В настоящее время футболист находится в расположении сборной Англии, которая продолжает выступление на ЧМ-2026.