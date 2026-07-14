Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов высказался о предстоящем матче 1/2 финала ЧМ-2026 между сборными Англии и Аргентины.

Владислав Радимов globallookpress.com

«Аргентина — отнюдь не фаворит в этом противостоянии. У англичан очень быстрые фланги, а у аргентинцев довольно‑таки тяжелая оборона, которая может не успеть.

И вот швейцарцы это показали: как только они скорость включали, очень тяжело приходилось аргентинцам», — сказал Радимов «Матч ТВ».

Сборная Англии сыграет против Аргентины в рамках полуфинала чемпионата мира 15-го июля в 22:00 мск.