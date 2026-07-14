Главный тренер мадридского «Реала» Жозе Моуринью намерен лично подключиться к переговорам о продлении контракта с бразильским форвардом Винисиусом Жуниором.

Жозе Моуринью globallookpress.com

Как сообщает Sport.es, португальский специалист заинтересован в том, чтобы 26-летний нападающий остался в стане «сливочных». Моуринью убеждён, что нынешний состав способен добиться больших успехов, а такие лидеры, как Винисиус, Килиан Мбаппе и Джуд Беллингем, смогут эффективно взаимодействовать и привести команду к новым титулам.

При этом стороны пока не пришли к соглашению по условиям нового контракта. Переговоры между представителями футболиста и руководством мадридского клуба продолжаются.

В сезоне-2025/26 Винисиус провёл за «Реал» 36 матчей в чемпионате Испании, записав на свой счёт 16 голов и пять результативных передач.