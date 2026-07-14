Болгарский «Левски» на своем поле обыграл боснийский «Борац» в ответной встрече 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов — 4:0.
Счет в матче открыл Око-Флекс Армстронг на 48-й минуте. Дублем в составе победителей отметился Рейналдо, забивший на 59-й и 65-й минутах. Хуан Переа установил окончательный счет в матче на 85-й минуте.
Результат матча
Левски СофияЛига чемпионов. Квалификация4:0БорацБаня-Лука
1:0 Армстронг Око-Флекс 48'
Левски София: Светослав Вуцов, Кристиан Димитров, Никола Серафимов, Майкон, Алекс Сентельес, Оливер Камдем, Гашпер Трдин, Армстронг Око-Флекс, Эвертон Бала, Sergio Miguel Lobo Araujo, Reinaldo Nascimento Satorno
Борац: Никола Четкович, Стефан Савич (Анте Рогулич 83'), Виктор Роган (Дамир Греля 64'), Синиша Санишанин, Абель Паскуаль, Неманья Якшич, Амер Хирош (Дэвид Вукович 64'), Милош Йойич, Санди Огринец, Лука Юричич (Матей Декет 83'), Себастьян Еррера
Жёлтые карточки: Синиша Санишанин 17' (Борац), Себастьян Еррера 44' (Борац), Дэвид Вукович 68' (Борац)
«Левски» выиграл противостояние с общим счетом 4:1 и вышел в следующий раунд Лиги чемпионов, «Борац» продолжит еврокубковое лето в Лиге конференций.