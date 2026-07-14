Болгарский «Левски» на своем поле обыграл боснийский «Борац» в ответной встрече 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов — 4:0.

Счет в матче открыл Око-Флекс Армстронг на 48-й минуте. Дублем в составе победителей отметился Рейналдо, забивший на 59-й и 65-й минутах. Хуан Переа установил окончательный счет в матче на 85-й минуте.

Результат матча Левски София Лига чемпионов. Квалификация 4:0 Борац Баня-Лука 1:0 Армстронг Око-Флекс 48' Левски София: Светослав Вуцов, Кристиан Димитров, Никола Серафимов, Майкон, Алекс Сентельес, Оливер Камдем, Гашпер Трдин, Армстронг Око-Флекс, Эвертон Бала, Sergio Miguel Lobo Araujo, Reinaldo Nascimento Satorno Борац: Никола Четкович, Стефан Савич ( Анте Рогулич 83' ), Виктор Роган ( Дамир Греля 64' ), Синиша Санишанин, Абель Паскуаль, Неманья Якшич, Амер Хирош ( Дэвид Вукович 64' ), Милош Йойич, Санди Огринец, Лука Юричич ( Матей Декет 83' ), Себастьян Еррера Жёлтые карточки: Синиша Санишанин 17' (Борац), Себастьян Еррера 44' (Борац), Дэвид Вукович 68' (Борац)

Статистика матча 4 Удары в створ 0 8 Удары мимо 4 61 Владение мячом 39 7 Угловые удары 2 1 Офсайды 0 6 Фолы 18

«Левски» выиграл противостояние с общим счетом 4:1 и вышел в следующий раунд Лиги чемпионов, «Борац» продолжит еврокубковое лето в Лиге конференций.