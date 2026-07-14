По сумме двух встреч «Линкольн» (3:1 и 1:1) пробился в следующий раунд квалификации Лиги чемпионов, а «Интер Клуб Эскальдес» завершил свое выступление на турнире.

«Линкольн» и «Интер Клуб Эскальдес» сыграли вничью (1:1) в ответном матче 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.

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