«Линкольн» и «Интер Клуб Эскальдес» сыграли вничью (1:1) в ответном матче 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.
Гости вышли вперед на 63-й минуте благодаря точному удару Алекса Мулы.
«Интер Клуб Эскальдес» сравнял счет на 80-й минуте, отличился Даку.
Результат матча
Интер КлубЭскальдес-Энгордань1:1ЛинкольнЛига чемпионов. Квалификация
0:1 Alex Mula 63' 1:1 Адриан Гомеш 80'
Интер Клуб: Хавьер Диас, Анвар Эрнандес, Алекс Санчес, Хильмар Торрес (Адриан Гомеш 69'), Давид Лопес (Пабло Молина 46'), Антонио Отеги, Виктор Алонсо (Файсал Шуаиб 63'), Хуан Камара, Маурисио Почеттино, Доми Берланга, Борха Арельяно (Тони Паредес 46')
Линкольн: Джейлан Хенкинс, Хоэ, Нано, Кристиан Рутьенс, Бернарду Лопеш, Юллиани Эрстелинг, Тони Гарсия, Факундо Альварес (Yussef Flalhi Idrissi 54'), Армандо Соса Манди, Manuel Toledano, Alex Mula (Итан Бритто 83')
Жёлтая карточка: Хильмар Торрес 69' (Интер Клуб)
По сумме двух встреч «Линкольн» (3:1 и 1:1) пробился в следующий раунд квалификации Лиги чемпионов, а «Интер Клуб Эскальдес» завершил свое выступление на турнире.