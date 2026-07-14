Украинский форвард «Ромы» Артём Довбик может продолжить карьеру в чемпионате Нидерландов уже этим летом.

Артем Довбик globallookpress.com

По сведениям Calciomercato, главным претендентом на 29-летнего нападающего является амстердамский «Аякс». Голландский клуб намерен в ближайшее время направить римлянам официальное предложение по трансферу игрока. Руководство джаллоросси, как сообщается, готово расстаться с украинцем за сумму около 23 млн евро.

Ранее в СМИ также появлялась информация об интересе к Довбику со стороны испанского «Бетиса» и итальянской «Дженоа».

В прошлом сезоне Серии А украинский нападающий принял участие в 14 матчах за «Рому», отметившись тремя забитыми мячами и одной результативной передачей.