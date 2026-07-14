Аргентинский нападающий Пауло Дибала пошёл на существенное уменьшение зарплаты, чтобы продолжить выступления за «Рому».

Пауло Дибала globallookpress.com

32-летний форвард продлил сотрудничество с римским клубом до 30 июня 2027 года. По информации инсайдера Джанлуки Ди Марцио, по условиям нового соглашения футболист будет зарабатывать менее трёх миллионов евро в год. Для сравнения, предыдущий контракт приносил аргентинцу около восьми миллионов евро за сезон.

В сезоне-2025/26 Дибала принял участие в 27 матчах во всех турнирах. За это время он отметился тремя забитыми мячами и восемью голевыми передачами.

Футболист защищает цвета «Ромы» с лета 2022 года.