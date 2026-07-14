Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте поделился мнением о форварде национальной команды Франции Килиане Мбаппе накануне полуфинального матча ЧМ-2026.

Килиан Мбаппе globallookpress.com

Испанский специалист отметил, что не обращает внимания на критику в адрес нападающего и считает его одним из сильнейших футболистов современности.

«Критические высказывания не имеют большого значения. Для меня Мбаппе — выдающийся игрок. То же самое могу сказать и о наших футболистах, которым тоже нередко приходится сталкиваться с критикой. Каждый профессионал должен уметь справляться с подобным давлением. Я люблю зрелищный футбол и всегда восхищаюсь исполнителями самого высокого уровня», — приводит слова де ла Фуэнте RMC Sport.

Полуфинальная встреча между сборными Франции и Испании состоится 14 июля в Далласе. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.