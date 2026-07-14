Вратарь национальной сборной Уэльса Карл Дарлоу официально стал игроком «Манчестер Юнайтед».

Карл Дарлоу globallookpress.com

Как сообщает пресс-служба английского гранда, трудовое соглашение с 35-летним голкипером рассчитано до июня 2028 года. В контракте также предусмотрена опция пролонгации со стороны клуба еще на один сезон. За свою продолжительную карьеру Дарлоу успел провести 279 официальных матчей на профессиональном уровне, при этом в 74 поединках он защищал ворота в рамках Английской Премьер-лиги.

Минувший соревновательный год опытный страж ворот провел в качестве первого номера «Лидс Юнайтед», где в 5 встречах сумел оставить свои владения на замке.