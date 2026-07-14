Стамбульский «Бешикташ» выдвинул жесткий ультиматум сербскому нападающему Душану Влаховичу в процессе трансферных переговоров. Об этом информирует авторитетное испанское издание Diario Sport.

Душан Влахович globallookpress.com

Ранее 26-летний форвард вел предметные обсуждения своего перехода в стан турецкого гранда. Руководство «черных орлов» подготовило для футболиста трехлетний контракт с весьма внушительным окладом в размере восьми миллионов евро за каждый сезон.

Однако переговорный процесс затормозился после того, как в прессе появились слухи о вероятном трансфере испанского вингера Феррана Торреса из «Барселоны» в «Пари Сен-Жермен». На этом фоне Влахович через своих представителей самостоятельно предложил услуги каталонской блаугране, выразив готовность пойти на существенное понижение своих финансовых аппетитов.

Такое затягивание времени категорически не устраивает руководство «Бешикташа». Стамбульский клуб хочет оперативно закрыть позицию в атакующей линии и предоставил Влаховичу ровно одни сутки на принятие окончательного решения.