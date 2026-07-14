Санкт-петербургский «Зенит» выразил готовность рассмотреть входящие предложения по трансферу 32-летнего колумбийского опорного полузащитника Вильмара Барриоса. Действующее трудовое соглашение футболиста с российским клубом рассчитано до 30 июня 2027 года

Вильмар Барриос globallookpress.com

По информации спортивного журналиста Анара Ибрагимова, хавбек не намерен пролонгировать свой контракт с сине-бело-голубыми. На этом фоне руководство «Зенита» открыто к расставанию с игроком и готово отпустить его в другую команду за сумму в 5 миллионов евро.

В минувшем сезоне-2025/26 Барриос традиционно оставался одним из лидеров полузащиты петербуржцев и помог команде вернуть золотые медали чемпионата России. Всего во всех официальных турнирах опорник принял участие в 35 матчах, в которых отметился одной результативной передачей.