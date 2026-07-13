Опытный швейцарский голкипер Ян Зоммер определился с новым клубом после ухода из «Интера». Карьеру 37-летний вратарь продолжит в бельгийском «Брюгге».

Ян Зоммер globallookpress.com

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, стороны уже достигли полного соглашения по трансферу. Зоммер подпишет с бельгийским клубом контракт, рассчитанный на непродолжительный срок.

По информации источника, у швейцарца было несколько вариантов продолжения карьеры, включая финансово привлекательное предложение из Испании. Тем не менее голкипер сделал выбор в пользу «Брюгге», где рассчитывает стать первым номером команды.

По завершении сезона-2025/26 Зоммер покинул «Интер» в статусе свободного агента. Ранее вратарь защищал цвета «Баварии» и менхенгладбахской «Боруссии».