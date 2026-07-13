Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о готовности защитника команды Игоря Дивеева перед началом нового сезона.

Игорь Дивеев — защитник «Зенита» globallookpress.com

Напомним, что 18-го июля «сине-бело-голубые» сыграют против «Спартака» за Суперкубок России.

«Игорь позже присоединился к команде, есть у него небольшое повреждение, которое помешало ему принять участие в одном контрольном матче, какие-то тренировочные дни он пропускал, работал по индивидуальной программе.

Так же, как и у Филипе Аугусто, у него были определённые проблемы. Они добирают через матчи и немножко догоняют остальных игроков, которые больше тренируются, которые раньше начали», — приводит слова Семака официальный сайт клуба.

В прошлом сезоне Дивеев провел за «Зенит» 12 матчей в рамках РПЛ, забил гол и сделал голевую передачу.