Будущее египетского нападающего Мохамеда Салаха может оказаться связано с чемпионатом Турции. Форвард, который в последние годы защищал цвета «Ливерпуля», находится в сфере интересов «Бешикташа».

Мохамед Салах globallookpress.com

Как сообщает инсайдер Кайя Темель, турецкий клуб ведет работу над возможным трансфером 34-летнего футболиста. Пока сторонам не удалось достичь соглашения по финансовым условиям контракта, однако переговоры продолжаются. Отмечается, что агент Салаха уже прибыл в Турцию, где намерен провести личную встречу с руководством «Бешикташа».

Ранее в СМИ также появлялась информация, что опытный египтянин может продолжить карьеру в одном из клубов Саудовской Аравии.

В прошлом сезоне АПЛ Салах провел за «Ливерпуль» 27 матчей, записав на свой счет семь забитых мячей и семь результативных передач.