Французский вингер Аллан Сен-Максимен продолжит свою карьеру за океаном. 29-летний футболист перешел в американский клуб «Шарлотт», представляющий МЛС, на правах свободного агента.

Игрок заключил со своей новой командой долгосрочное трехлетнее соглашение, которое будет действовать до завершения сезона-2028/29. Минувший игровой год полузащитник провел на родине, где защищал цвета «Ланса».

Сен-Максимен выходил на поле в 10 поединках французской Лиги 1, в которых сумел продемонстрировать неплохую результативность, забив три мяча и выполнив три голевые передачи.