Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/2 финала ЧМ-2026 между сборными Франции и Испании.

Владислав Радимов globallookpress.com

«Может пугать то, что слишком гладко всё идёт для Франции, а тут вдруг попадаются испанцы. И испанцы настолько уверены в своих силах, что ни капли не боятся французов.

Более того, они пытаются на них давить высказываниями в газетах. В этом плане как раз психологически сложнее будет французам, потому что всё гладко и без проблем было на этом турнире. Тут Франция может нарваться на такую команду, которая может и в контригру сыграть, и даже задавить. Французы могут задёргаться», — сказал Радимов «Матч ТВ».

Матч между сборными Франции и Испании состоится 14-го июля в 22:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.