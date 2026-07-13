Защитник «Тоттенхэма» Педро Порро прокомментировал слухи, связывающие его с возможным переходом в «Барселону».

Педро Порро globallookpress.com

Испанский футболист признался, что в настоящий момент полностью сосредоточен на выступлениях за лондонский клуб и национальную сборную.

По словам Порро, он доволен своим положением в «Тоттенхэме» и ценит доверие со стороны руководства, которое предложило ему новый контракт. При этом защитник спокойно относится к разговорам о потенциальном трансфере в каталонский клуб.

«Сейчас я сосредоточен на "Тоттенхэме" и сборной Испании. Посмотрим, что случится завтра. В большом футболе никогда не знаешь, что произойдёт», — приводит слова Порро Mundo Deportivo.

В минувшем сезоне АПЛ испанец принял участие в 34 матчах, забил один мяч и отдал три результативные передачи.