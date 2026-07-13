Голкипер сборной Англии Джордан Пикфорд высказался о противостоянии с нападающим сборной Аргентины Лионелем Месси перед матчем 1/2 финала ЧМ-2026.

Джордан Пикфорд — голкипер сборной Англии globallookpress.com

«На протяжении своей карьеры Месси забил так много мячей и ещё помог забить немало голов. Здорово, что наконец-то есть возможность сыграть против него после многих лет наблюдений за его карьерой.

Мы все знаем, насколько хорош Месси, но то же можно сказать и про всю сборную Аргентины, поэтому мы не можем сосредоточиться только на Лео. У нашего соперника есть и другие сильные и слабые стороны, которыми мы можем воспользоваться», — приводит слова Пикфорда аккаунт Sky Sports в социальной сети.

Матч между сборными Англии и Аргентины состоится 15-го июля в 22:00 мск.