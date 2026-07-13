Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о предстоящем матче за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком».

Дмитрий Губерниев globallookpress.com

«Мы соскучились по нашему футболу! Это будет прекрасная репетиция перед финалом чемпионата мира, потому что сначала мы насладимся встречей "Зенит" — "Спартак".

Будет очень напряженный матч, дело чести для обеих команд одержать победу. Я думаю, что шансы сейчас 50 на 50. Если выиграет "Спартак", то мы порадуемся за москвичей, выиграет "Зенит" — порадуемся за петербуржцев.

Но такие встречи — украшение российского футбола. Мне кажется, что тренеры команд‑финалистов чемпионата мира будут внимательно изучать этот матч. Тактические характеристики, новинки, которые будут использованы в этом матче, безусловно, пригодятся финалистам чемпионата мира. Я в российский футбол очень верю!» — приводит слова Губерниева « Матч ТВ ».

Матч «Зенит» — «Спартак» состоится 18 июля в Нижнем Новгороде.