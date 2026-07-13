Английский нападающий французского «Марселя» Мэйсон Гринвуд попал в сферу интересов сразу двух зарубежных клубов.

Мэйсон Гринвуд globallookpress.com

По информации авторитетного журналиста Бена Джейкобса, стамбульский «Фенербахче» сохраняет серьезный оптимизм по поводу трансфера и уже достиг принципиальной договоренности с марсельцами. В данный момент руководство турецкого гранда ожидает окончательного согласия от самого футболиста.

В переговоры неожиданно вмешался саудовский «Аль-Ахли», который намерен перехватить игрока. Представители ближневосточной команды созвонились с Гринвудом по телефону, а главный тренер саудовцев Маттиас Яйссле провел с форвардом личную беседу, чтобы убедить его сделать выбор в пользу их проекта.

В минувшем сезоне-2025/2026 нападающий показал высокую результативность. Гринвуд принял участие в 46 матчах во всех официальных турнирах, в которых сумел забить 25 голов и выполнить восемь результативных передач.