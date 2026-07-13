Бывший нападающий «Барселоны» Самюэль Это′о высказался о поведении форварда «Реала» и сборной Франции Килиана Мбаппе.

Килиан Мбаппе — нападающий сборной Франции globallookpress.com

«Он лидер, который любит побеждать и реализует свои амбиции. Некоторые принимают его уверенность за высокомерие и иногда используют это для оправдания критики, которая мне кажется излишней и даже несправедливой.

Лично я не вижу в нем высокомерия. Я вижу уверенность в себе, которая необходима чемпионам», — сказал Это′о Actu Foot.

Мбаппе провел 6 матчей на ЧМ-2026 в составе сборной Франции, забил 8 голов и сделал 3 голевые передачи.

Национальная команда пробилась в полуфинал мундиаля, где сыграет против сборной Испании 14-го июля в 22:00 мск.