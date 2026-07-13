Полузащитник сборной Швейцарии Гранит Джака высказался о вылете национальной команды с чемпионата мира 2026-го года.

Гранит Джака — полузащитник сборной Швейцарии globallookpress.com

«Этому не суждено было случиться. Мы отдали все, сражались до самого конца и отдавались на поле всем сердцем.

На этом наше путешествие заканчивается, но никто не сможет отнять у нас то, чего мы достигли вместе. Мы сотворили историю. Спасибо всем, кто верил в нас и поддерживал», — написал Джака на своей странице в соцсетях.

Напомним, что сборная Швейцарии пробилась в четвертьфинал ЧМ-2026, где уступила Аргентине (1:3 ДВ).