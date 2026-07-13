Французский «Пари Сен-Жермен» проявляет предметный интерес к левому защитнику английской «Астон Виллы» и национальной сборной Франции Люке Диню.

Люка Динь globallookpress.com

По информации издания Daily Mail, руководство парижан рассматривает 32-летнего футболиста в качестве опытного исполнителя, способного при необходимости подменять на фланге Нуну Мендеша. Представители бирмингемского клуба не горят желанием отпускать одного из своих ключевых игроков.

Тем не менее в действующем трудовом соглашении защитника зафиксирована конкретная сумма отступных. Это обстоятельство позволяет «ПСЖ» миновать стадию долгих клубных переговоров, напрямую согласовать условия личного контракта с самим Динем и затем активировать опцию автоматического выкупа.

В минувшем сезоне французский латераль продемонстрировал качественную игру и высокую вовлеченность в атакующие действия своей команды. Динь принял участие в 44 официальных матчах «Астон Виллы» во всех турнирах, в которых сумел отметиться 7 результативными передачами.