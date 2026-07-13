Аргентинский нападающий Пауло Дибала продолжит выступать за «Рому». Опытный форвард достиг договоренности с римским клубом о продлении сотрудничества еще на один сезон.

Пауло Дибала globallookpress.com

По информации инсайдера Фабрицио Романо, новое соглашение 32-летнего футболиста будет действовать до лета следующего года. За предстоящий сезон Дибала заработает около трех миллионов евро.

Сообщается, что интерес к аргентинцу проявляла «Бока Хуниорс», однако нападающий предпочел остаться в составе «джаллоросси», цвета которых защищает с 2022 года.

В сезоне-2025/26 Дибала принял участие в 22 матчах чемпионата Италии. За этот период форвард забил два мяча и записал на свой счет шесть результативных передач.