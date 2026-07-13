Футбольный клуб «Челябинск» на своем поле одержал уверенную победу над командой «СКА-Хабаровск» в матче первого тура нового сезона Первой лиги. Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.

Рамазан Гаджимурадов
Рамазан Гаджимурадов globallookpress.com

Главным героем в составе уральского коллектива стал полузащитник Рамазан Гаджимурадов, который сумел оформить дубль. Еще один точный удар на свой счет записал защитник челябинцев Алексей Бердников. В составе дальневосточных гостей единственный мяч забил полузащитник Михаил Горелишвили.

Результат матча

ЧелябинскРоссия. Первая лигаЧелябинск3:1СКА-ХабаровскСКА-ХабаровскХабаровск
Челябинск:  Pereverzev,  Berdnikov,  Baytukov,  Lystsov,  Pridava,  Samoilov,  Makarov,  N'Diaye,  Gadzhimuradov,  Levin,  Safronov
СКА-Хабаровск:  Botnar,  Mukhin,  Pliev,  Shavlokhov,  Uzhgin,  Gorelishvili,  Bliev,  Markitesov,  Yanov,  Glotov,  Alcalde

В рамках второго тура регулярного чемпионата «Челябинск» 19 июля проведет гостевой поединок против московского «Велеса». Футболисты «СКА-Хабаровск» также сыграют на выезде и 20 июля встретятся в Волгограде с «Ротором».