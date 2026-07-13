Футбольный клуб «Челябинск» на своем поле одержал уверенную победу над командой «СКА-Хабаровск» в матче первого тура нового сезона Первой лиги. Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.

Рамазан Гаджимурадов globallookpress.com

Главным героем в составе уральского коллектива стал полузащитник Рамазан Гаджимурадов, который сумел оформить дубль. Еще один точный удар на свой счет записал защитник челябинцев Алексей Бердников. В составе дальневосточных гостей единственный мяч забил полузащитник Михаил Горелишвили.

Результат матча Челябинск Россия. Первая лига 3:1 СКА-Хабаровск Хабаровск Челябинск: Pereverzev, Berdnikov, Baytukov, Lystsov, Pridava, Samoilov, Makarov, N'Diaye, Gadzhimuradov, Levin, Safronov СКА-Хабаровск: Botnar, Mukhin, Pliev, Shavlokhov, Uzhgin, Gorelishvili, Bliev, Markitesov, Yanov, Glotov, Alcalde

Статистика матча 8 Удары в створ 6 5 Удары мимо 4 44% Владение мячом 56%

В рамках второго тура регулярного чемпионата «Челябинск» 19 июля проведет гостевой поединок против московского «Велеса». Футболисты «СКА-Хабаровск» также сыграют на выезде и 20 июля встретятся в Волгограде с «Ротором».