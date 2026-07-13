Футбольный клуб «Челябинск» на своем поле одержал уверенную победу над командой «СКА-Хабаровск» в матче первого тура нового сезона Первой лиги. Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.
Главным героем в составе уральского коллектива стал полузащитник Рамазан Гаджимурадов, который сумел оформить дубль. Еще один точный удар на свой счет записал защитник челябинцев Алексей Бердников. В составе дальневосточных гостей единственный мяч забил полузащитник Михаил Горелишвили.
Результат матча
ЧелябинскРоссия. Первая лига3:1СКА-ХабаровскХабаровск
Челябинск: Pereverzev, Berdnikov, Baytukov, Lystsov, Pridava, Samoilov, Makarov, N'Diaye, Gadzhimuradov, Levin, Safronov
СКА-Хабаровск: Botnar, Mukhin, Pliev, Shavlokhov, Uzhgin, Gorelishvili, Bliev, Markitesov, Yanov, Glotov, Alcalde
В рамках второго тура регулярного чемпионата «Челябинск» 19 июля проведет гостевой поединок против московского «Велеса». Футболисты «СКА-Хабаровск» также сыграют на выезде и 20 июля встретятся в Волгограде с «Ротором».