Главный тренер сборной Швейцарии Мурат Якин прокомментировал поражение своей команды от Аргентины в четвертьфинале чемпионата мира 2026.

Мурат Якин globallookpress.com

По мнению швейцарского специалиста, его команда по ходу встречи выглядела сильнее соперника, а игроки сделали все возможное, чтобы добиться положительного результата.

«Если оценивать содержание матча, то, на мой взгляд, мы были сильнее Аргентины. Я невероятно горжусь своими футболистами. Они сражались до самого конца и оставили на поле все силы.

Для меня они — настоящие герои. Мы продолжали бороться даже после того, как остались вдесятером», — приводит слова Якина Blick.

Напомним, сборная Швейцарии уступила Аргентине со счетом 1:3 в дополнительное время и завершила выступление на чемпионате мира. Аргентинская команда вышла в полуфинал, где встретится со сборной Англии.