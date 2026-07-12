Глава ФИФА Джанни Инфантино заявил о готовности рассмотреть новое масштабное расширение главного футбольного турнира планеты и обсудить увеличение количества участников чемпионата мира до 64 национальных команд.

Джанни Инфантино globallookpress.com

«После ЧМ-2026 нам нужно об этом подумать в любом случае. Не только Европа и Южная Америка — весь мир должен иметь возможность мечтать о чемпионате мира. Вы можете видеть, что качество команд на ЧМ-2026 чрезвычайно высокое. И оно становится все выше по всему миру. Если вы не дадите небольшим сборным участвовать в ЧМ, у них не будет стимула к развитию», — заявил Инфантино в интервью Blue Sport.

Этот шаг может стать очередным этапом реформирования соревнований. Напомним, что на турнире 2022 года в Катаре за титул боролись 32 сборные, а на текущем чемпионате мира 2026 года число команд-участниц увеличилось до 48.